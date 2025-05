Le interviste di Chiocci Il testamento spirituale e il mondo di Francesco

In breve da Zazoom:

Papa Francesco, dopo un breve riposo a Santa Maria Maggiore, si prepara ad affrontare l'alba di un nuovo pontificato a San Pietro. Anche in questo momento di transizione, continua a rivolgersi con affetto ai suoi fedeli, riaffermando insegnamenti e valori che hanno toccato profondamente i cuori di credenti e laici. Le sue parole, condivise con i giornalisti nel corso dei dodici anni di pontificato, risuonano come un faro di speranza e guida.

Papa Francesco riposa a Santa Maria Maggiore, l’alba di un nuovo pontificato sboccia a San Pietro ma il pontefice argentino continua a parlare ai suoi fedeli di sempre. Attraverso gli insegnamenti che nessuno ha dimenticato, attraverso le espressioni che sono entrate nei cuori di ognuno, credente o laico, e anche attraverso le parole che ha rivolto ai tanti giornalisti che nei dodici anni di regno lo hanno incontrato. Bergoglio non si è mai fatto scrupolo di usare tutti i mezzi di comunicazione per entrare nelle case e nella vita della gente comune.Ora quelle parole risuonano anche nell’ultimo libro di Gian Marco Chiocci, "Dialoghi con Francesco. Non temete la morte", nel quale il direttore del TG1 raccoglie le interviste da lui realizzate a più riprese con il Pontefice appena scomparso.Libro interessantissimo, di agile e brillante lettura, preceduto da un’introduzione dello stesso Chiocci dal quale emerge tutta la commozione che il giornalista ha provato negli incontri con il Papa. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le interviste di Chiocci. Il testamento spirituale e il mondo di Francesco

Altre fonti ne stanno dando notizia

Addio a Papa Francesco, Rete Pace e Disarmo: “Il suo ultimo messaggio contro il riarmo è un testamento spirituale” - “Grazie Papa Francesco per il cammino di strada fatto insieme per un futuro di umanità e vita che porti alla Pace positiva, con il rifiuto della violenza e della guerra“. La Rete Pace e Disarmo saluta così Bergoglio, morto lunedì mattina. E ne ricorda l’impegno contro il riarmo, nel periodo in cui tutto l’Occidente imbocca la via dell’aumento della spesa militare. “Nel corso degli anni Papa Francesco ha incontrato diverse volte le nostre organizzazioni e ha sostenuto le campagne internazionali per il Disarmo umanitario”, ricordano, “in particolare rilanciando in maniera vigorosa la necessità ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

'Barabba', testamento spirituale del drammaturgo Antonio Tarantino in scena a Monopoli e a Molfetta - Barabba, spettacolo che è il vero testamento spirituale del drammaturgo Antonio Tarantino, chiude la Stagione teatrale Attraversamenti a Monopoli e Molfetta. Sabato 12 aprile alle ore 21 al Teatro Radar e domenica 13 aprile alla Cittadella degli artisti. il doppio appuntamento con l’intenso... 🔗Leggi su baritoday.it

Papa Francesco, il testamento politico e spirituale - “Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile!”Papa Francesco se n’è andato dopo aver lasciato questo messaggio. Il Santo Padre, scomparso alle 7:35 di oggi nella Casa Santa Marta di Roma ove risiedeva, ieri aveva avuto i suoi ultimi appuntamenti pubblici: prima, l’affaccio alla Loggia delle Liberazioni di Piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi nella messa di Pasqua, poi il breve incontro con il vicepresidente americano J. 🔗Leggi su it.insideover.com

Se ne parla anche su altri siti

Le interviste di Chiocci. Il testamento spirituale e il mondo di Francesco; Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il testamento di un gesuita - Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena…”. Così inizia il testamento spirituale di Papa Francesco, che nella luce dell’ottuplice giorno di Pasqua ha fatto la sua ... 🔗agensir.it

Testamento di Papa Francesco, cosa c'è scritto? Nessun patrimonio materiale ma un'eredità spirituale - Un’offerta di sofferenza per la pace e la fratellanza Il testamento si conclude con parole che rappresentano l’essenza della spiritualità di Papa Francesco. Egli affida la sua sofferenza ... 🔗tag24.it