Le immagini dall' alto di San Pietro gremita per primo Regina Caeli

Roma, 12 mag. (askanews) - Nelle immagini lo spettacolo di piazza San Pietrogremita domenica mattina per il primoReginaCaeli di Papa Leone XIV. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le immagini dall'alto di San Pietro gremita per primo Regina Caeli

Papa Francesco, l’arrivo del feretro in San Pietro: le immagini dall’alto - Il feretro di Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro gremita di fedeli.Al suo arrivo è stato accolto da un lungo applauso. 🔗Leggi su lapresse.it

Funerali Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita: le immagini dall’alto del drone dell’Aeronautica - Le immagini di Piazza San Pietro, già gremita prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco, riprese dall’alto e mostrate sugli schermi della sala operativa per i grandi eventi della Questura di Roma. La situazione viene monitorata dai monitor dove vengono proiettate le immagini degli afflussi di migliaia di pellegrini verso San Pietro. Un drone dell’Aeronautica militare invia immagini ad altissima risoluzione dell’area. 🔗Leggi su lapresse.it

Sicurezza funerali Papa Francesco, uscita del feretro dalla basilica di San Pietro: le immagini dall'alto - Le esequie del Santo Padre a Roma hanno visto la partecipazione di migliaia di fedeli e leader mondiali, con un imponente dispositivo di sicurezza. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Le prime immagini di Papa Leone XIV dall’alto: il volo della Polizia sorvola Piazza San Pietro - Uno sguardo inedito e suggestivo su Piazza San Pietro nel giorno dell’elezione di Papa Leone XIV. Le riprese aeree dell’elicottero della Polizia mostrano l’imponente folla ... 🔗msn.com

La bara di papa Francesco lascia San Pietro: le straordinarie immagini dall'alto - Rompendo una consuetudine secolare, il Papa sarà il primo in più di cento anni a essere sepolto al di fuori delle mura vaticane. Come suo luogo di riposo eterno ha indicato la Basilica di Santa Maria ... 🔗repubblica.it