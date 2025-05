Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Le Iene si conferma nel 2024 come uno dei programmi di punta di Mediaset, grazie al suo stile incisivo e provocatorio. Nato il 22 settembre 1997 da un'idea di Davide Parenti, il talk show di approfondimento ha saputo adattarsi nel tempo, mantenendo il suo fascino. Sotto la conduzione di Max Angioni e Veronica Gentilini, continua a portare alla luce storie e inchieste di grande rilevanza sociale.

Le Iene continua ad essere anche nel 2024 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Max Angioni e Veronica Gentilini.Prosegue la sua opera d'inchiesta sui temi caldi che scuotono l'Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20242025 vanno in onda dal 29 settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1come accade per tutti i contenuti Mediaset che vanno in onda sui canali del digitale terrestre, sono diverse le possibilità di rivederli anche successivamente.

