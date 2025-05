Le Frecce tricolori ' salutano' Sinner VIDEO

Durante l'allenamento al Foro Italico, Jannik Sinner e Jacopo Berrettini hanno vissuto un momento speciale: mentre il campione si prepara per il suo incontro con l'olandese de Jong, il cielo si è animato con il passaggio delle Frecce Tricolori. L'entusiasmo del pubblico ha reso l'atmosfera ancora più vivace, regalando a Jannik una divertita reazione che ha arricchito l'evento sportivo.

AGI - Fuori programma durante l'allenamento di Jannik Sinner con Jacopo Berrettini al campo 5 del Foro italico degli internazionali BNL l'Italia di Tennis: mentre il campione si prepara in vista dell'incontro di oggi con l'olandese de Jong in programma sul Centrale dopo le ore 15:00, nel cielo sfrecciano le Frecce tricolori accolte dal tripudio della folla e dalla divertita reazione di Jannik Sinner . Quasi un omaggio al numero uno del mondo che rientra a Roma dopo una squalifica di tre mesi. Sul campo per un momento cala una coltre di fumo. La Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare ha sorvolato il Foro Italico alle 12.05. Il cielo di Roma si è colorato di magia grazie al programma del 313 Gruppo di Addestramento Acrobatico, questa la denominazione ufficiale del Reparto nato il 1 marzo 1961 presso la base militare di Rivolto, erede di una tradizione di acrobazia collettiva tutta italiana che affonda le sue radici nel lontano 1929. 🔗 Leggi su Agi.it

