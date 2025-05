Le foto di uno scoglio chiamato Lampedusa all' Isola Augusta di Palazzolo

Venerdì 16, alle 19.30, l'azienda vitivinicola Isola Augusta di Palazzolo dello Stella ospiterà la presentazione del libro fotografico "Uno scoglio chiamato Lampedusa". Le autrici friulane, Sonia Fattori e Marta Daneluzzi, guideranno i partecipanti in un viaggio visivo e emozionale tra le meraviglie di Lampedusa. Un evento da non perdere per gli amanti della fotografia e della cultura.

Anteprima Cortona on the move. Il titolo sarà "Come together". Le sfide del festival della foto - Ufficializzato il filo conduttore di Cortona On the Move. "Come Together" è il titolo della quindicesima edizione del festival internazionale della fotografia che tornerà in città dal 17 luglio al 2 novembre. "Artisti provenienti da tutto il mondo – conferma il direttore artistico Paolo Woods - rifletteranno sul concetto di riconciliazione, esplorando i processi di guarigione e trasformazione e affrontando le sfide sociali, politiche e personali, cercando modi per superare le fratture che segnano il nostro mondo". 🔗Leggi su lanazione.it