le difficoltà incontrate da sinner potrebbero rivelarsi utili paolini conferma il suo status

Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner supera 6-4 6-2, in un’ora e trentatré minuti, l’olandese Jesper de Jong e si qualifica per gli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo. La testa di serie numero 23, reduce dalle semifinali raggiunte a Monaco e a Madrid, ha archiviato, in un’ora e ventitré minuti, la pratica Sebastian Ofner con un perentorio 6-2 6-4.Rispetto alla sfida di sabato vinta autorevolmente con l’argentino Mariano Navone il numero uno del mondo ha incontrato qualche difficoltà in più e commesso qualche errore di troppo. Emblematico il calo di tensione accusato nel primo set che ha favorito il recupero dell’olandese fino al 4-4. Tutto ciò però non nuoce assolutamente al suo cammino e potrebbe addirittura rivelarsi un vantaggio. 🔗Leggi su Oasport.it