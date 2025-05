Le cicatrici dell’alluvione Primavera di lavori a Pianoro Otto milioni per nove progetti

Pianoro si impegna a garantire la sicurezza del suo territorio e il benessere dei suoi cittadini. Con un investimento superiore a 8 milioni di euro, il Comune avvia nove progetti per la messa in sicurezza dopo l'alluvione del 2023. Tra queste iniziative, spiccano 200mila euro destinati alla protezione della parete rocciosa di via Dall'Olio e 364mila euro per potenziare i servizi scolastici, inclusi nidi e centri estivi.

Pianoro si mette in sicurezza e si prende cura di sé. Stanziati oltre 8 milioni di euro per noveprogetti di messa in sicurezza il territorio danneggiato dall’alluvione 2023, 200mila euro per la messa in sicurezza della parete rocciosa che da via Dall’Olio porta al Villaggio Baldiserra, ulteriori 364mila euro per i servizi scolastici, ovvero nidi, centri estivi, inserimento handicap.Nel corso della prossima estate, verranno aggiunti altri 102mila euro per l’imbiancatura e i lavori di isolamento termico per abbattere i costi energetici nella scuola media di Rastignano, l’assunzione di 14 nuovi dipendenti comunali di cui agenti di polizia municipale e tecnici per potenziare l’attività dei lavori pubblici e dell’urbanistica. Altri 700mila euro saranno destinati alla scuola e alla realizzazione di uno spazio per l’attività motoria nella scuola elementare di Pianoro Vecchia: si tratta dei fondi frutto di una raccolta fatta Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e assegnati, attraverso la Regione, a Pianoro e altri tre Comuni duramente colpiti dalle alluvioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le cicatrici dell’alluvione. Primavera di lavori a Pianoro. Otto milioni per nove progetti

Le cicatrici dell’alluvione. Primavera di lavori a Pianoro. Otto milioni per nove progetti - Questi i punti di forza del "Pacchetto Primavera" approvato ... prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la "rinascita" di Pianoro. Se l’autunno del 2024 fu segnato dalla necessità di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

