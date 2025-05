Le Big Tech frenano sul futuro dei data center

Negli ultimi mesi, il settore dei data center ha vissuto un arresto negli investimenti da parte di alcune Big Tech, indicando una fase di riflessione strategica per adeguare i piani di spesa alle attuali incertezze economiche. Giacomo Calef, country head Italia di Ns Partners, analizza questa situazione, evidenziando la posizione di Amazon, leader nel cloud computing con Aws, come un elemento centrale nella dinamica del mercato.

NEGLI ULTIMI mesi il settore dei datacenter ha registrato un rallentamento negli investimenti da parte di alcune Big Tech, segnando una fase di riflessione strategica per ricalibrare i piani di spesa alla luce delle incertezze economiche". Ad affermarlo in un report è Giacomo Calef (nella foto), country head Italia di Ns Partners. Amazon, leader nel cloud computing con Aws, sottolinea l'analista, "ha sospeso alcune trattative per l'affitto di nuovi datacenter, indicando una temporanea frenata nell'espansione delle infrastrutture su larga scala. Secondo alcuni analisti, questa decisione riflette una maggiore cautela da parte dei principali fornitori di servizi cloud nel gestire cluster di potenza significativi, con una tendenza a ridurre le finestre di pre-locazione per progetti previsti entro la fine del 2026.

