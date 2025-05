Le 5 escursioni primaverili da non perdere in Toscana

La primavera in Toscana è una stagione magica, dove la natura esplode in colori e profumi. Con le giornate che si allungano, è il momento ideale per esplorare questa affascinante regione a piedi. Scopriamo insieme cinque escursioni imperdibili che combinano bellezze naturali, storie antiche e panorami mozzafiato. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

La primavera in Toscana è un invito a camminare. I prati si riempiono di fiori, l'aria profuma di rinascita e le giornate si allungano. È il momento perfetto per scoprire a piedi questa terra straordinaria. Se amate il trekking, ecco cinque percorsi che uniscono natura, storia e panorami da cartolina. Scarpe comode, zaino in spalla e via. Indice. 1. Nel Cuore del Chianti: L'Anello del Chianti Classico. 2. Sulle orme dei pellegrini: la Via Francigena. 3. Avventura nella Gola: Il Sentiero dell'Orrido di Botri. 4. Vista mare sull'Isola d'Elba: da Capoliveri al Monte Calamita. 5. Alta quota sull'Appennino: l'anello del Lago Scaffaiolo. Conclusione. 1. Nel Cuore del Chianti: L'Anello del Chianti Classico. Difficoltà: FacileMedia Distanza: 10-20 km (in base al percorso scelto) Tra filari di vigneti e cipressi che punteggiano le colline, il Chianti è un classico che non delude mai.

