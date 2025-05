Lazzate aggressione e sangue per strada in centro la reazione del sindaco

Una violenta rissa ha seminato il caos nel centro di Lazzate, lasciando segni di sangue per strada. L'episodio, avvenuto la notte tra sabato e domenica, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti. Il sindaco ha prontamente reagito, promettendo misure per garantire la sicurezza dei cittadini in un momento così turbolento.

Sangue per strada nella notte tra sabato e domenica in pieno centro a Lazzate dopo una violenta rissa scoppiata all'esterno di un locale. L'episodio, i cui contorni sono ancora da chiarire, è avvenuto nella tarda serata di sabato 10 maggio nella centralissima via Vittorio Emanuele.

