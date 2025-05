Lazio Zaccagni verso l’addio Napoli o Juventus | dipende da… Conte | CM IT

Ombre sul futuro della Lazio si intrecciano con il presente, mentre il tecnico salentino esprime il suo apprezzamento per il numero dieci biancoceleste. Nel drammatico scontro diretto di sabato, i capitolini hanno strappato un pareggio alla Juventus, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Un gol di Vecino nel finale ha regalato un sospiro di sollievo ai tifosi, ma le incertezze restano.

Ombre sul futuro nella capitale: il tecnico salentino è un grande estimatore del numero dieci biancocelesteLa Lazio ha riacciuffato per il rotto della cuffia la Juventus nello scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico, restando in vita nella corsa per un posto in Champions League.Mattia Zaccagni (LaPresse) – Calciomercato.itVecino quasi all'ultimo respiro ha salvato i biancocelesti di Baroni, che adesso si giocheranno tutto nelle ultime due sfide di campionato contro Inter e Lecce per cercare di avere la meglio sulle altre concorrenti nella lotta per la quarta piazza. In attesa dell'impegno della Roma, la Lazio al momento è quinta in classifica a pari punti con la Juve ma dietro ai bianconeri per gli scontri diretti sfavorevoli. Il prossimo impegno sarà domenica a San Siro contro l'Inter, con i capitolini sempre sconfitti in stagione dalla squadra dell'ex Inzaghi sia in campionato (Romagnoli e compagni travolti addirittura per 6-0) che nei quarti di Coppa Italia sempre al Meazza.

