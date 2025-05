Lazio TV in diretta | la vittoria 1999 00 con Cragnotti e testimonianze storiche

Stasera, dalle 21.00 alle 23.30, Lazio TV (canale 13) celebra la storica vittoria del 1999/00 con un'edizione speciale. Rivivremo, attraverso le testimonianze di Cragnotti e di altri protagonisti, i momenti indimenticabili di una stagione trionfale. Un evento imperdibile per ogni tifoso biancoceleste!

La serata di oggi si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati del calcio e in particolare per i tifosi della Lazio. Dalle 21.00 alle 23.30, la storica trasmissione andrà in onda su Lazio TV (canale 13) con un’edizione molto speciale dedicata alla campagna vittoriosa della stagione 199900, un trionfo che accende i cuori fino a . L'articolo Lazio TV in diretta: la vittoria199900 con Cragnotti e testimonianzestoriche è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lazio TV in diretta: la vittoria 1999/00 con Cragnotti e testimonianze storiche

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Como e Milan-Lazio in diretta e streaming: gli orari - Le partite di Serie A in diretta tv e streaming di domenica 2 marzo 2025: si parte alle ore 12:30 con Monza-Torino, alle 15:00 Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli e alle 18:00 c'è Roma-Como. Alle 20:45 il posticipo è Milan-Lazio. Dove vedere le gare e le probabili formazioni.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Genoa-Lazio: orario, formazioni previste e diretta tv della partita - Genoa-Lazio: la sfida del riscatto dopo l’Europa League, formazioni e dettagli della 33esima giornata Dopo l’amara eliminazione subita ai calci di rigore contro il Bodo Glimt nei quarti di finale di Europa League, la Lazio si prepara a tornare protagonista in Serie A. I biancocelesti, guidati da Inzaghi, sono attesi a Genova per affrontare il […] L'articolo Genoa-Lazio: orario, formazioni previste e diretta tv della partita è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla - di Redazione JuventusNews24Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 36ª giornata di Serie A 2024/25Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna, ora la Juve scenderà in campo in un’altra grande trasferta con vista sulla prossima edizione della Champions League. Bianconeri che saranno ospiti della Lazio, in una sfida cruciale per la corsa al quarto posto.La partita, in programma allo Stadio Olimpico e valida per la 36ª giornata di Serie A, andrà in scena sabato 10 maggio alle ore 18. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Viktoria Plzen-Lazio, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Lazio-Viktoria Plzen dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali; Diretta Viktoria Plzen-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Viktoria Plzen-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio-Juventus, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali - Lazio e Juventus si affrontano in uno scontro diretto per un posto nella prossima Champions League: si scende in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico ... 🔗fanpage.it

Lazio-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Lazio-Juventus in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR. 🔗sport.virgilio.it

DIRETTA/ Lazio Fiorentina Primavera (risultato finale 0-1): Braschi firma i playoff! (10 maggio 2025) - Analisi della diretta Lazio Fiorentina, presentazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... 🔗ilsussidiario.net