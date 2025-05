Lazio-Juventus non è ancora finita | caos Var spunta l’audio dell’arbitro Massa

Lazio-Juventus continua a far discutere dopo l’ultima puntata di ‘Open Var’. L'emergere dell'audio dell'arbitro Massa ha alimentato le polemiche tra i tifosi bianconeri, già infuriati per diversi episodi controversi. Un weekend di Serie A caratterizzato da decisioni contestate, che aggiunge ulteriore tensione al clima calcistico.

caosLazio-Juventus dopo l’ultima puntata di ‘Open Var’. spuntal’audiodell’arbitroMassa che fa infuriare i tifosi bianconeriÈ andato in archivio un altro weekend ricco di episodi arbitrali in Serie A, in cui non sono mancate le polemiche. Uno di questi è stato l’espulsione di Pierre Kalulu nel secondo tempo di Lazio-Juventus. Un rosso arrivato dopo l’intervento della sala Var che ha richiamato l’arbitro Massa al monitor dell’Olimpico.Massa nel mirino dei tifosi della Juventus: spuntal’audiodell’arbitro prima dell’espulsione di Kalulu (Foto LaPresse) – Calciomercato.itCome per Kenan Yildiz in Juventus-Monza, il direttore di gara ha punito la condotta violenta del francese nei confronti di Castellanos. Le immagini dimostrano che in effetti il colpo c’è stato, anche se sulla schiena e non sul volto, ad “Open Var” in onda su ‘DAZN’ l’AIA (Associazione Italiana Arbitri, ndr) ha confermato che l’espulsione è corretta. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Juventus non è ancora finita: caos Var, spunta l’audio dell’arbitro Massa

