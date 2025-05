L' avvocato del diavolo Al Pacino nel ruolo demoniaco è sensazionale

"L'Avvocato del Diavolo" è un thriller avvincente con Al Pacino nel sensazionale ruolo di un demoniaco avvocato. Il giovane Keanu Reeves, fresco di successo, viene catapultato in un mondo di tentazioni e ambizioni, amplificato dalla regia di Taylor Hackford. Non perdere l'opportunità di assistere a questa inquietante storia in onda stasera alle 21.15.

L'avvocato DEL diavoloIris ore 21.15. Con Al Pacino, Keanu Reeves e Charlene Tilton. Regia di Taylor Hackford. Produzione USA 1997. Durata: 2 ore e 23minutiLA TRAMAUn giovane rampante avvocato di provincia è chiamato a far parte di un grande studio di Manhattan. Il titolare della firma ha un che di diabolico. Infatti è il diavolo in persona e pretende che il giovane gli venda l'anima. Cosa che in un primo momento avviene.PERCHÈ VEDERLOPerchè Pacino nel ruolodemoniaco è sensazionale (e sensazionale è il doppiaggio di Giancarlo Giannini). Keanu Reeves ha la solita faccia da manichino ma qui è funzionale (chi non rimarrebbe basito dalla circostanza di essere il Faust del foro newyorkese?). 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "L'avvocato del diavolo", Al Pacino nel ruolo demoniaco è sensazionale

