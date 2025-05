L’avvertimento di Bassetti | Latte crudo? Evitatelo per i bambini sotto i 10 anni Burioni insiste | Perché è pericoloso – Il video

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, lancia un'importante avvertenza sui rischi del latte crudo per i bambini sotto i 10 anni. In un video, sottolinea i pericoli legati alla contaminazione batterica e ribadisce l'importanza di evitare questi prodotti nella prima infanzia. Burioni concorda con la sua posizione, evidenziando la gravità della questione.

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, spiega sui social quali sono i rischi del Lattecrudo e dei prodotti a Lattecrudo nei neonati e bambini piccoli. «Il consumo di Lattecrudo è sconsigliato nei bambini a causa di un elevato rischio di contaminazione batterica. Il Lattecrudo può essere per esempio colonizzato da alcuni batteri come la salmonella, l’escherichia coli, che producono tossine e possono causare delle malattie molto gravi, tra cui una molto grave che si chiama SEU, Sindrome emolitico uremica che può portare a insufficienza renale, a paralisi e anche al decesso. Oltre naturalmente ad altre infezioni magari meno gravi», dichiara Bassetti.Roberto Burioni contro il LattecrudoSulla stessa linea anche il virologo Roberto Burioni, che sui social ha scritto in stampatello: «No Lattecrudo!». 🔗Leggi su Open.online

