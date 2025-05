Lavoro sicuro per il diritto alla casa la sensibilizzazione di Nidil e Sunia Cgil

I sindacati Nidil Cgil Reggio Calabria e Sunia Cgil Calabria promuovono il diritto alla casa attraverso un'iniziativa di volantinaggio presso la sede Aterp. L'evento ha coinvolto inquilini e assegnatari, sottolineando l'importanza di un lavoro sicuro come fondamento per garantirne l'accesso. Un'occasione per sensibilizzare la comunità su temi di giustizia sociale e diritti abitativi.

I sindacati NidilCgil Reggio Calabria e SuniaCgil Calabria hanno organizzato un'iniziativa di volantinaggio presso la sede cittadina Aterp per parlare di Lavorosicuro per il dirittoallacasaI rappresentanti sindacali si sono rivolti a inquilini e assegnatari ed è stata l'occasione per.

