Lavoro in nero e controlli sulla sicurezza | sospese due attività e maximulte nel Reggino

Dal 5 all'11 maggio, l'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria ha condotto un'indagine approfondita su lavoro nero e sicurezza, ispezionando diverse attività. I risultati hanno portato alla sospensione di due esercizi e all'imposizione di maximulte, evidenziando l'importanza del monitoraggio per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 5 all'11 maggio, lo IAM di Reggio Calabria ha effettuato controlli su Lavoro e sicurezza in diversi settori. Il report delle attività effettuate mirate al contrasto del Lavoronero e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori.I risultati dei controlliNel. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Lavoro in nero e controlli sulla sicurezza: sospese due attività e maximulte nel Reggino

