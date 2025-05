Lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli | modifiche e disagi per i pendolari

A partire da oggi, 12 maggio, i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia e su altre tratte come Roma-Nettuno, Napoli-Salerno e Fiumicino-Napoli affronteranno disagi a causa di lavori di manutenzione programmata. Questi interventi, che proseguiranno fino al 14 giugno, sono essenziali per garantire un servizio più sicuro ed efficiente.

Le modifiche al servizio ferroviarioSecondo le informazioni fornite da Trenitalia, le modifiche interesseranno diversi treni, soprattutto dal martedì al venerdì, con orari e fermate che potrebbero subire dei cambiamenti. Ecco le principali modifiche:Treni regionali 20272 e 20277: la relazione Nettuno-Roma Termini e Roma Termini-Nettuno vedrà modifiche orarie.

