Lavori stradali notturni sulla via Cervese tutte le informazioni legate a cantiere e alle modifiche alla viabilità

Dalle ore 20 di mercoledì 14 maggio alle ore 6 di giovedì 15 maggio, si svolgeranno importanti lavori di ripristino della pavimentazione stradale in corrispondenza della rotonda della Solidarietà, vicino allo svincolo di via Cervese e all’imbocco di via Calcinaro. Questi interventi mirano a garantire una migliore sicurezza e fluidità del traffico nella zona, e potrebbero comportare deviazioni temporanee.

Dalle ore 20 di mercoledì 14 maggio alle ore 6 di giovedì 15 maggio, in corrispondenza della rotonda della Solidarietà e in prossimità dello svincolo di uscita di via Cervese e dell'imbocco di via Calcinaro, saranno eseguiti Lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

