Lavori Aqp a Casamassima | stop all' erogazione idrica in alcune strade

Acquedotto Pugliese informa che, per ottimizzare il servizio nell’abitato di Casamassima, saranno eseguiti lavori di manutenzione sulle infrastrutture acquedottistiche. Per permettere queste operazioni, sarà necessario sospendere temporaneamente l'erogazione idrica il giorno 15...

Acquedotto Pugliese sta effettuando Lavori per il miglioramento del servizio nell’abitato di Casamassima . Gli interventi riguardano la manutenzione di opere acquedottistiche e per consentirli, rende noto Aqp, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 15. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lavori Aqp a Torre a Mare, il 18 marzo stop all'erogazione idrica - Rubinetti chiusi il prossimo 18 marzo nel quartiere Torre a Mare di Bari. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà... 🔗 Leggi su baritoday.it

Lavori Aqp a Monopoli: stop all'erogazione idrica per sei ore in alcune strade - Lavori di Acquedotto pugliese sono in corso nell'abitato di Monopoli. Gli interventi riguardano l'installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori - rende noto Aqp - sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica, il giorno 14 maggio... 🔗Leggi su baritoday.it