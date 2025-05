Lavori al nodo di Genova | chiuso fino a fine anno il tunnel di borgo Incrociati

A partire dalla notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, il sottopasso ciclopedonale di borgo Incrociati sarà temporaneamente chiuso per lavori di riqualificazione. Rfi ha annunciato che l'intervento include il potenziamento dell’illuminazione, fondamentale per garantire maggiore sicurezza e fruibilità per i cittadini. La chiusura è necessaria per consentire un'efficace esecuzione delle operazioni pianificate.

"Dalla notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio sarà chiuso il sottopasso ciclopedonale di borgoIncrociati, che sarà oggetto di un intervento di riqualificazione e potenziamento dell'illuminazione". Lo comunica Rfi in una nota, precisando che "La chiusura è necessaria per consentire le.

