Lavori a Pegli | niente acqua per un giorno

Iren Acqua informa che giovedì 15 maggio 2025, dalle 8 alle 16, si verificherà un'interruzione dell'erogazione idrica nel quartiere di Pegli a causa di lavori di manutenzione programmati. Le utenze delle vie interessate dovranno dunque prepararsi a un'intera giornata senza acqua. Ecco l'elenco delle vie coinvolte nell’intervento.

Iren acqua ha comunicato che, a causa di Lavori programmati di manutenzione della rete idrica, giovedì 15 maggio 2025, dalle ore 8 alle ore 16, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate in diverse vie di Pegli. Interruzione idrica a Pegli, le vie coinvolte nienteacqua. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lavori a Pegli: niente acqua per un giorno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori sulla rete idrica, giovedì 15 maggio rubinetti a secco nel quartiere di Pegli - Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Ggiovedì 15 maggio dalle 8 alle 16 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allaccia ... 🔗msn.com

Quando mancherà l'acqua? Ci saranno le autobotti? Lavori sulla conduttura, il D Day - Alcuni comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia potranno subire dei disagi, con i rubinetti a singhiozzo, a causa degli interventi che vengono effettuati in alcune tubature principali. Le aut ... 🔗lanazione.it

Interruzione dell'acqua per i lavori di Publiacqua a Firenze: dalla Piana a Prato, ecco dove sono tutte le autobotti - Di seguito le posizioni delle autobotti dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile ... della città fino a domenica 11, giorno in cui termineranno i lavori, da via Masaccio al piazzale ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venezia è sott'acqua, il Mose non è attivo

Il maltempo fa improvvisamente alzare la marea a Venezia e la città finisce sott'acqua. Se fino a questa mattina l'alta marea aveva raggiunto un massimo di 122 centimetri, con parte della città allagata, subito dopo pranzo il Comune ha rivisto al rialzo le previsioni annunciando un massimo di 145 cm alle 16:40.