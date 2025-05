Lavorare in Vaticano nel 2025

Chissà quali emozioni hanno provato i circa 5mila dipendenti della Città del Vaticano quando il cardinale Dominique Mamberti annunciò l'elezione di Leone XIV. Questo momento storico segna non solo un cambiamento spirituale, ma anche una particolare dinamica lavorativa. Infatti, il rapporto tra la Santa Sede e i suoi dipendenti è regolato da leggi autonome, che si distaccano dall'ordinamento giuridico italiano, rendendo unica la loro esperienza lavorativa.

Chissà cosa hanno pensato i circa 5mila dipendenti che lavorano presso la Città del Vaticano quando il cardinale Dominique Mamberti ha pronunciato le parole latine «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam» aprendo l’era di Leone XIV. Il rapporto di lavoro tra la Santa Sede e i suoi dipendenti è regolato da leggi autonome, distinte dall’ordinamento giuridico italiano. La Chiesa non è un datore di lavoro come tutti gli altri: Lavorare in Vaticano significa partecipare alla missione apostolica del Papa come enunciato anche in una storica lettera di Giovanni Paolo II.Le retribuzioni dei dipendenti sono determinate in conformità alle tabelle predisposte dalla Segreteria di Stato vaticana e sono esenti da tassazione. La missione della Santa Sede, infatti, suggerisce di non tassare i redditi di chi serve le massime autorità ecclesiastiche. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Lavorare in Vaticano nel 2025

