Caribe Bay di Jesolo cerca nuovi talenti per la stagione 2025! Con 150 posizioni ancora disponibili, il parco acquatico intensifica le assunzioni per completare un team di 220 collaboratori. Le opportunità sono aperte a tutti, in vista dell'apertura prevista per sabato 31 maggio. Se sei appassionato di divertimento e lavoro di squadra, unisciti a noi per un'estate indimenticabile!

SONO 150 le posizioni ancora aperte al Caribe Bay di Jesolo: in vista dalla stagione 2025, al via sabato 31 maggio, il parco a tema acquatico alle porte di Venezia ha intensificato la campagna assunzioni a copertura dell’organico che, a pieno regime, conta 220 collaboratori tra dipendenti stagionali e cast artistico, oltre a 20 dipendenti fissi. La ricerca, aperta a candidati di ambo i sessi e di ogni età, riguarda tutte le aree di attività del parco: addetti alle attrazioni e alla biglietteria, magazzinieri, parcheggiatori, assistenti bagnanti e operatori dedicati alle pulizie e alla manutenzione.Tra le figure maggiormente ricercate si distinguono quelle relative al comparto della ristorazione, complice il recente potenziamento dell’offerta food & drinks del parco, che ha visto l’introduzione di un nuovo punto ristoro e di un chiringuito nell’area relax panoramica di Silver Cape. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavorare al parco acquatico. Il Caribe Bay ne assume 150

