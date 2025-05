L’auto in fiamme lei muore carbonizzata | orrore in Italia poi si scopre la terribile verità

La donna di 41 anni, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme, ha scosso la comunità locale. Inizialmente considerato un crimine misterioso, il caso ha preso pieghe inaspettate, con le indagini che stanno rapidamente rivelando dettagli inquietanti. I soccorritori, confrontandosi con una scena straziante, hanno dovuto affrontare la tragedia di una vita spezzata in circostanze oscure.

L’auto in fiamme, all’interno il corpo di una donna di 41 anni. Carbonizzato, ormai senza vita. Una scena terribile quella che si sono trovati di fronte i soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Un caso che inizialmente si era tinto giallo, con le indagini che però sembrano aver fatto chiarezza in queste ore sull’accaduto.La donna di 41 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato nella sua auto presso un distributore di benzina Lukoil in provincia di Agrigento, si sarebbe infatti tolta la vita. La conferma dell’ipotesi formulata dagli inquirenti, che in un primo momento avevano pensato a un tragico incidente, è arrivata dai video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.Stando a quanto emerso, nei filmati acquisiti dagli investigatori si vedrebbe la 41enne, residente a Favara e madre di cinque figli, cospargere L’auto di benzina e poi darle fuoco. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’auto in fiamme, lei muore carbonizzata: orrore in Italia, poi si scopre la terribile verità

