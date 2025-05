Lautaro Inter Gazzetta svela | Fissata la data ecco quando sarà in campo

Buone notizie per i tifosi dell'Inter: Lautaro Martinez sta procedendo bene nel suo recupero dall'infortunio. La Gazzetta dello Sport ha svelato importanti dettagli su quando il bomber argentino potrebbe tornare in campo, alimentando le speranze di un rapido ritorno in campo per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco le ultime novità sul suo stato di salute.

LautaroInter, arrivano buone notizie sull’infortunio dell’attaccante nerazzurro, eccosvelato come procede il recupero, quandosarà nuovamente in campo LautaroInter, ma quando torna il bomber di Simone Inzaghi? Se lo domandano i tifosi nerazzurri con una certa insistenza, la risposta l’ha fornita La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Vediamo un breve passaggio:LautaroInter – «Lautaro invece tornerà per il Como, ultima giornata: chissà se per festeggiare un sorpasso inatteso o solo per scaldare i motori in vista di Monaco. Di sicuro è troppo importante, adesso, curare il recupero dall’elongazione muscolare. Capitolo Thuram: il francese ieri si è scaldato a lungo ma non è entrato. Contro la Lazio avrebbe comunque giocato, almeno uno spezzone di partita, perché ne ha bisogno. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, Gazzetta svela: «Fissata la data, ecco quando sarà in campo»

Lautaro Inter, scintille al momento del cambio: Gazzetta svela il retroscena, ecco il vero motivo - di RedazioneLautaro Inter, al momento del cambio nel match contro il Parma il Toro non ha reagito positivamente, ma ecco la verità su cos'è successo Diciamolo fin da subito: guai a parlare di 'caso' Lautaro Martinez. Il bomber dell'Inter ieri ha palesato tutto il suo nervosismo al momento del cambio intorno alla metà della ripresa della sfida contro il Parma. Eppure, come spiega La Gazzetta dello Sport questa mattina, non ci sarebbe nulla di anormale nella scelta.

Lautaro Inter, Gazzetta svela la bomba sull'infortunio: recupero monstre, può tornare per quel match! - di RedazioneLautaro Inter, arrivano notizie bomba su l'infortunio dell'attaccante nerazzurro: recupero monstre, forse rientra già per quel matchLautaro Inter, ecco spuntare preziosi aggiornamenti sul bomber del club meneghino ed il suo infortunio. A svelarli ci ha pensato La Gazzetta dello Sport che questa mattina in edicola ha fatto il punto sulle condizioni del Toro rientrato dalla sua Nazionale (l'Argentina) ieri pomeriggio.

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta)Con quali calciatori l'Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport. Da qui alla finale di Champions – il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg – Inzaghi dovrà gestire il recupero degli infortunati e degli acciaccati. Contro il Torino, domenica, oltre a Pavard, non ci saranno: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan.

