Latte crudo l’allarme di Burioni | Può causare infezioni gravi e persino la morte soprattutto in bambini e donne incinte

Il virologo Roberto Burioni lancia un allarme sul consumo di latte crudo, evidenziando il rischio di gravi infezioni, potenzialmente letali per bambini e donne in gravidanza. Dopo un recente caso in Trentino, sottolinea l'importanza della pastorizzazione, unica misura efficace per garantire la sicurezza alimentare e proteggere la salute pubblica.

Il virologo torna a parlare di Lattecrudo dopo l'ultimo caso di cronaca in Trentino. E avverte: "La pastorizzazione resta l’unica garanzia" 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Latte crudo, l’allarme di Burioni: “Può causare infezioni gravi e persino la morte, soprattutto in bambini e donne incinte”

