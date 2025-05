L' Atalanta piazza il colpo Champions e fa sorridere la Juve | Roma stesa 2-1

L'Atalanta conquista un prezioso posto in Champions League, battendo la Roma 2-1 al Gewiss Stadium. Nel primo tempo, Lookman e Cristante si alternano nel marcare, mentre nella ripresa Sulemana sigla il gol decisivo. Con questo successo, la Dea fa felice anche la Juventus, avversaria nella corsa per l'Europa.

Finisce 2-1 al Gewiss Stadium. Nel primo tempo i gol di Lookman e Cristante. Nella ripresa un gol di Sulemana qualifica la squadra di Gasperini in Champions 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Atalanta piazza il colpo Champions e fa sorridere la Juve: Roma stesa 2-1

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'Atalanta piazza il colpo Champions e fa sorridere la Juve: Roma stesa 2-1; L'Atalanta è in Champions League grazie alla vittoria contro la Roma: decide Sulemana dalla panchina; L'Atalanta strappa il pass Champions: Roma ko al Gewiss Stadium, si ferma sul più bello la rincorsa al 4° posto; Serie A: Atalanta colpo Champions, il Monza retrocede in Serie B. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Atalanta piazza il colpo Champions e fa sorridere la Juve: Roma stesa 2-1 - Finisce 2-1 al Gewiss Stadium. Nel primo tempo i gol di Lookman e Cristante. Nella ripresa un gol di Sulemana qualifica la squadra di Gasperini in Champions ... 🔗msn.com

Notizie recenti da Zazoom

Isola dei Famosi 2025: stasera 7 maggio la nuova edizione con Veronica Gentili e un cast stellare

L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 da martedì 7 maggio in prima serata, con la conduzione di Veronica Gentili, al suo debutto nel reality prodotto da Rti e Banijay Italia.

Stati Uniti, via libera immediato al divieto per persone transgender nell'esercito: decisione della Corte Suprema

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’amministrazione Trump ad applicare fin da subito il divieto per le persone transgender di prestare servizio militare, mentre i procedimenti giudiziari in corso continueranno nei tribunali inferiori.

Festa della Mamma, Video Meloni: Essere madre è la sfida più straordinaria della vita

"Tanti auguri a tutte le mamme, monumento all’amore, alla dedizione, alla disponibilità". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto celebrare la Festa della mamma attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social.