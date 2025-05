L’Atalanta perde Toloi solo due difensori per Gasperini | chi gioca contro la Roma?

L'Atalanta si prepara a sfidare la Roma, con l'assenza di Toloi a complicare i piani di Gasperini. Mentre i giallorossi affrontano diverse questioni interne, l'attenzione si concentra ora sul campo per questa decisiva partita della 36ª giornata di Serie A. Chi saprà emergere in questo atteso scontro?

Indubbiamente molte le questioni che riguardano la Roma nell’ultimo periodo, su tutti un post Ranieri che vede novità sui fronti Ancelotti e Fabregas, ma ora testa al campo. Fra poche ore i giallorossi faranno calare il sipario sulla 36ª giornata di Serie A, in uno scontro di cartello controL’Atalanta che può regalare una classifica da sogno, a soli due turno dal termine. Una vittoria al Gewiss Stadium e sarà 4° posto in solitaria, uno scenario impossibile da prevedere fino a poco tempo fa, e mai come questa volta la Dea risulta essere un avversario di primo livello ma battibile.Non solo per lo stato di forma fisica e psicologica di cui gode la Roma, ma anche per una serie di defezioni che hanno colpito senza pietà la retroguardia bergamasca. I lungodegenti Posch, Kolasinac e Scalvini non si vedranno più in questa stagione, e a questi sembrava dovesse aggiungersi “solo” lo squalificato Hien, ma non è così: L’Atalantaperde anche Rafael Toloi per un problema al polpaccio sinistro accusato nelle ultime ore, un ulteriore tegola che riduce all’osso le scelte di formazione. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’Atalanta perde Toloi, solo due difensori per Gasperini: chi gioca contro la Roma?

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve Atalanta, Gasperini recupera un big ma perde anche un attaccante. Non si è allenato a due giorni dal big match dello Stadium - di Redazione JuventusNews24Juve Atalanta, Gasperini recupera Hien ma perde Maldini. L’ex Monza non si è allenato a due giorni dalla sfidaArrivano importanti novità dopo l’allenamento odierno dell’Atalanta. Come riferito da Sky Sport, Gasperini ritrova Hien ma rischia di perdere anche Daniel Maldini dopo Posch.Il difensore è recuperato dopo l’infortunio agli adduttori che lo ha costretto a stare fuori per più di due settimane. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Verso Atalanta-Roma: Gasperini litiga con un giornalista e perde due difensori - L’Atalanta sarà la prossima avversaria della Roma nella 36ª giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, lunedì 12 maggio, andrà in scena una partita decisiva per la corsa alla Champions League. Con la vittoria esterna contro il Monza, i nerazzurri hanno consolidato il terzo posto, portandosi +5 proprio sui giallorossi, appaiati in quarta posizione in classifica con Juventus e Lazio a 63 punti. Gasperini furioso dopo il MonzaL’Atalanta ha superato agevolmente il Monza davanti ai propri tifosi, ma il post partita di Gian Piero Gasperini si è rivelato particolarmente nervoso. 🔗Leggi su sololaroma.it

L’Atalanta perde ancora, terza sconfitta consecutiva: Isaksen spinge la Lazio verso la Champions - È bastato un gol di Isaksen alla Lazio per avvicinarsi alla zona Champions: i biancocelesti vincono per 1-0 contro l'Atalanta che trova la terza sconfitta consecutiva in campionato.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Atalanta, altro problema in difesa: Gasperini perde Toloi; Atalanta-Bologna 2-0, gol e highlights: decidono Retegui e Pasalic; Champions: Psv Eindhoven-Juventus 3-1 dopo l'extra time. Bianconeri eliminati come Atalanta e Milan - PSV Eindhoven-Juventus 3-1 risultato definitivo; Atalanta travolta in casa ed eliminata: il Bruges vince 3-1 e passa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atalanta, altro problema in difesa: Gasperini perde Toloi - Il difensore centrale dei nerazzurri sarà out contro la Roma per un problema muscolare. Continua l'emergenza nel reparto arretrato, ma Kossonou rientra in extremis ... 🔗ilromanista.eu

Atalanta-Roma, mister Gasperini recupera Lookman ma in difesa perde capitan Toloi - L'attaccante ha recuperato in extremis e, stasera 12 maggio al Gewiss, partirà titolare con Retegui e De Ketelaere. La vittoria vale il terzo posto per la Dea, quindi la Champions ... 🔗bergamo.corriere.it

Atalanta, il capitano Rafael Toloi verso una maglia da titolare domenica sera al Meazza contro il Milan - Classe 1990, Toloi in questa ... disputando solo due gare da titolare, a novembre a Parma e a febbraio in casa contro il Torino. Per il veterano, in nerazzurro dall’estate 2015 (curiosamente ha ... 🔗sport.quotidiano.net