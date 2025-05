L’Atalanta è in Champions League grazie alla vittoria contro la Roma | decide Sulemana dalla panchina

L'Atalanta conquista la qualificazione alla Champions League grazie a una vittoria decisiva contro la Roma, che subisce la sua prima sconfitta in campionato dal dicembre scorso. Decisivo l'ingresso di Sulemana dalla panchina, che contribuisce al 2-1 finale. Una serata memorabile per i bergamaschi, pronti a brillare in Europa.

La Roma cade in campionato per la prima volta dal mese di dicembre: l'Atalanta si porta a casa la vittoria per 2-1 e si guadagna la qualificazione alla prossima Champions. 🔗Leggi su Fanpage.it

Groenlandia, scontro tra Danimarca e USA: Spiare un alleato è inaccettabile

“Non si può spiare un alleato”. Così la premier danese Mette Frederiksen ha commentato le rivelazioni su una presunta intensificazione delle attività di intelligence statunitense in Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca.

Primario arrestato a Piacenza per abusi su colleghe: 32 episodi accertati in 45 giorni

Un primario dell'Ospedale Civile di Piacenza è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti di dottoresse e infermiere del reparto da lui diretto.

MotoGP Le Mans: Marquez domina le libere, Bagnaia chiude quarto

Marc Marquez è il più veloce nelle prove libere della MotoGP a Le Mans, firmando il miglior tempo in 1:30.