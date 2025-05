L' Atalanta batte la Roma e stacca il pass per la Champions

L'Atalanta conquista un'importante vittoria contro la Roma, chiudendo l'incontro sul 2-1 e assicurandosi così la sua quinta qualificazione alla Champions League sotto la guida di Gasperini. Dopo il vantaggio di Lookman e il pareggio di Cristante, è Sulemana a siglare il gol decisivo nella ripresa, facendo esplodere la gioia dei tifosi bergamaschi.

Vantaggio di Lookman, pari di Cristante, poi il 2-1 finale firmato da Sulemana BERGAMO - L'Atalanta vince 2-1 contro la Roma e trova la sua quinta qualificazione alla Champions League sotto la gestione Gasperini. A decidere la sfida il gol di Sulemana nel secondo tempo, i nerazzurri festeggiano dunq 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Atalanta batte la Roma e stacca il pass per la Champions

