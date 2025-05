L’Atalanta batte la Roma e stacca il pass per la Champions

L'Atalanta conquista una storica qualificazione alla Champions League, battendo la Roma 2-1 a Bergamo. Grazie al gol decisivo di Sulemana nella ripresa, i nerazzurri ottengono il quinto accesso alla massima competizione europea sotto la guida di Gasperini, mentre i giallorossi vedono complicarsi la loro corsa verso obiettivi ambiziosi.

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 2-1 contro la Roma e trova la sua quinta qualificazione alla Champions League sotto la gestione Gasperini. A decidere la sfida il gol di Sulemana nel secondo tempo, i nerazzurri festeggiano dunque l’ennesimo pass continentale. Si complica invece la corsa dei giallorossi, che restano a -1 da Juventus e Lazio, tutto è ancora aperto per il quarto posto. I capitolini – alla prima sconfitta in campionato in questo 2025, ultimo ko a Como il 15 dicembre scorso – sfideranno il Milan, ultimo match all’Olimpico di Claudio Ranieri, i bergamaschi affronteranno invece il Genoa.Prima dell’inizio del match è stato ricordato Oliviero Garlini, ex attaccante nerazzurro, scomparso nei giorni scorsi. Le due curve atalantine, inoltre, hanno deciso di non cantare nè sventolare bandiere in memoria di Riccardo Claris, tifoso nerazzurro assassinato domenica scorsa nei pressi del Gewiss Stadium. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

L'Atalanta batte la Roma e stacca il pass per la Champions - BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta vince 2-1 contro la Roma e trova la sua quinta qualificazione alla Champions League sotto la gestione Gasperini. A decidere la sfida il gol di Sulemana nel secondo tem ... 🔗corrieredimaremma.it

L’Atalanta ferma la marcia della Roma e vola in Champions League - Bergamo. Per la quinta volta nell’era Gasperini in nove stagioni, l’Atalanta centra la qualificazione alla Champions League. Nessuna però era mai stata sorprendente come questa, perché il gol che port ... 🔗informazione.it

Atalanta batte Roma 2-1 e conquista la Champions League - L'Atalanta vince contro la Roma, interrompendo la serie positiva dei giallorossi e assicurandosi il terzo posto in classifica. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta - Roma TV Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche

13a giornata di Serie A. Atalanta - Roma Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita.