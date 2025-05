L' Atalanta batte la Roma 2-1 e si qualifica in Champions

L'Atalanta si impone 2-1 sulla Roma e conquista la sua quinta qualificazione alla Champions League sotto la guida di Gasperini. È Sulemana a siglare il gol decisivo nella ripresa, permettendo ai nerazzurri di festeggiare un altro traguardo europeo. Per i giallorossi, invece, la corsa si complica ulteriormente.

AGI - L'Atalanta vince 2-1 contro la Roma e trova la sua quinta qualificazione alla Champions League sotto la gestione Gasperini. A decidere la sfida il gol di Sulemana nel secondo tempo, i nerazzurri festeggiano dunque l'ennesimo pass continentale. Si complica invece la corsa dei giallorossi, che restano a -1 da Juventus e Lazio, tutto è ancora aperto per il quarto posto. I capitolini sfideranno il Milan, ultimo match all'Olimpico di Claudio Ranieri, i bergamaschi affronteranno invece il Genoa. Prima dell'inizio del match è stato ricordato Oliviero Garlini, ex attaccante nerazzurro, scomparso nei giorni scorsi. Le due curve atalantine, inoltre, hanno deciso di non cantare ne' sventolare bandiere in memoria di Riccardo Claris, tifoso nerazzurro assassinato domenica scorsa nei pressi del Gewiss Stadium. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Atalanta batte la Roma 2-1 e si qualifica in Champions

