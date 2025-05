L’associazione Salute è diritto chiede al presidente Marsilio una visita all’ospedale di Guardiagrele

In breve da Zazoom:

L’associazione Salute è diritto rivolge un appello al presidente della Regione, Marco Marsilio, per visitare l’ospedale Santissima Immacolata di Guardiagrele. L'obiettivo è promuovere una collaborazione tra l'ente regionale e la Asl 02, al fine di migliorare e potenziare i servizi sanitari e i reparti fondamentali per la comunità locale. Una visita che potrebbe rappresentare un passo cruciale per garantire un'assistenza di qualità ai cittadini.

L’associazioneSalute è diritto invita il presidente della Regione, Marco Marsilio, a fare visitaall’ospedale Santissima Immacolata di Guardiagrele affinché l’ente regionale possa operare in sinergia con la Asl 02 per migliorare e potenziare i servizi e i reparti necessari all’utenza.Dopo la. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - L’associazione “Salute è diritto” chiede al presidente Marsilio una visita all’ospedale di Guardiagrele

Approfondimenti da altre fonti

Pd, assemblea aperta sulla sanità. Croci: "Salute diritto da tutelare dai tagli della destra" - Il coordinamento provinciale del Partito Democratico traccia un bilancio dell'assemblea aperta che si è svolta il 14 aprile sul tema della sanità."Lunedì 14 aprile si è svolta un’importante assemblea aperta, promossa dal Partito Democratico provinciale con la collaborazione del gruppo... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Fine vita, si parla di diritto al testamento biologico e suicidio assistito, l'associazione scende in piazza - In occasione della mobilitazione nazionale 'Liberi Subito' promossa dall’associazione Luca Coscioni, anche l'Emilia Romagna sarà protagonista della campagna per il diritto al testamento biologico (Dat) e per l’approvazione delle leggi regionali sul suicidio medicalmente assistito. In particolare... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Mattarella: “Il diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà” - ROMA – “Il diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà, frutto di decenni di impegno civile e mobilitazione popolare, riforme sociali e progressi scientifici. La recente esperienza pandemica ha evidenziato come la salute globale sia vulnerabile e quanto sia cruciale investire in sistemi sanitari robusti, pronti a fronteggiare le emergenze”.Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale della Salute. 🔗Leggi su lopinionista.it

Su questo argomento da altre fonti

L’associazione “Salute è diritto” chiede al presidente Marsilio una visita all’ospedale di Guardiagrele; L'associazione 'Salute è diritto' chiede al presidente Marsilio una visita all'ospedale di Guardiagrele; Sulla sanità «non possiamo restare in silenzio»; Antonio Mangiafave chiede un nuovo rilancio per il centro di salute mentale del Reventino. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alla sanità pubblica servono risorse, programmi e personale: l’appello di 130 associazioni - Un documento in dieci punti analizza le priorità tra fondi da potenziare e valorizzazione di risorse umane e cure primarie e chiede l’esclusione della sanità dalle materie di autonomia differenziata ... 🔗ilsole24ore.com

Sulla sanità «non possiamo restare in silenzio» - Salute (Appelli) È stato presentato oggi in Senato il documento «Non possiamo restare in silenzio», che chiede alla politica azioni concrete per salvaguardare il diritto universale alla salute. Non si ... 🔗ilmanifesto.it

Diritto alla salute - Il diritto alla salute è tutelato e garantito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, il quale afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e ... 🔗skuola.net