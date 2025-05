L’Arte Non è Decorazione | il 16 maggio nel nostro Podcast A Biz Story l’Intervento dello Scultore Domenico Sepe

L'arte è molto più di semplice decorazione. Il 16 maggio, nel nostro podcast "A Biz Story", approfondiremo l'affascinante mondo dell'arte italiana con Domenico Sepe, scultore di talento. Un viaggio tra materia e pensiero, per scoprire il valore intrinseco delle creazioni che ci circondano. Non perdere la nuova puntata su YouTube, firmata MondoUomo.it!

Il prossimo appuntamento con A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia ci porta in un territorio diverso, potente, fatto di materia e pensiero: quello delL’Arte italiana. Venerdì 16 maggio, alle ore 12, sarà online su YouTube la nuova puntata del Podcast firmato MondoUomo.it e prodotto dal Gruppo Mondo Media, con ospite lo Scultore . 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - L’Arte Non è Decorazione: il 16 maggio nel nostro Podcast A Biz Story l’Intervento dello Scultore Domenico Sepe.

