l arte di impastare diventa azienda con lo sguardo all innovazione

In un viaggio tra tradizione e innovazione, “Il Mulino” di Terni rappresenta l'essenza della pasta all'uovo. Fondata nel 1978, questa realtà artigianale fonde l'heritage culinario con tecniche moderne, offrendo un prodotto che conquista i palati di generazioni. Ogni morso è un'esperienza che racconta storie di passione, qualità e impegno, rendendo ogni piatto un vero e proprio tesoro gastronomico. Scopriamo insieme questa delizia che celebra l’arte della pasta.

LA TRADIZIONE che incontra l’innovazione; il passato che si fonde con il futuro; le generazioni che cambiano e l’attività che cambia con esse: tutti “ingredienti“ che danno vita a un mix davvero “appetitoso“. E no, non è un modo di dire: i termini non sono scelti a caso. Parliamo della pasta all’uovo “Il Mulino“ di Terni. Un piccolo gioiello di bontà che dal 1978 delizia i palati di mezza Umbria. E non solo.Un po’ di storia. “Il Mulino“ è un’azienda familiare che, oggi, dà lavoro a sei persone. Tutto nasce dalla scelta di mamma Rita. È stata lei ad avviare l’attività. Era il 1978 e Rita non si è fatta intimorire: ha fatto il “grande salto“ e nonostante l’imprenditoria femminile non fosse sostenuta e lei fosse molto portata per la ragioneria, Rita ha scelto di fare della sua passione un lavoro. 🔗Leggi su Quotidiano.net