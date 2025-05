L’arrosticino è diventato un prodotto industriale solo carni importante Ecco come la specialità abruzzese rischia di perdere la sua identità

L'arrosticino, simbolo della tradizione abruzzese, è oggi minacciato dalla massificazione industriale e dall'uso di carni importate. Questo fenomeno mette a rischio l'autenticità di un prodotto che, pur godendo di un clamoroso successo, rischia di distaccarsi dalle sue radici locali. Analizziamo come la specialità possa perdere la sua identità originale e il significato culturale per l'Abruzzo.

Quanto è davvero “abruzzese” L’arrosticino che oggi troviamo sulle tavole e negli stand? Tra carni importate, produzioni industriali e un successo mediatico senza precedenti, la regione rischia di perdere il suo simbolo 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “L’arrosticino è diventato un prodotto industriale, solo carni importante”. Ecco come la specialità abruzzese rischia di perdere la sua identità

Ma quale arrosticino abruzzese? Prodotto industriale da filiere lunghe, non è né equo né sostenibile - diventati gli assi portanti dell’intera filosofia connessa alla chiocciola rossa. «L’arrosticino attualmente in commercio, così come prodotto, distribuito e consumato oggi, non risponde a nessuno di ... 🔗ecoaltomolise.net