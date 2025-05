L' Aria che tira Carfagna contro Telese | Sciacallo

Mara Carfagna esprime preoccupazione per le recenti divisioni nel sindacato, criticando la posizione della leader della Cisl, che propone l'astensione al referendum. Secondo Carfagna, le dinamiche lavorative sono mutate drasticamente negli ultimi due decenni e l'attuale strumento referendario non è adeguato per affrontarle. Il confronto si fa acceso, con Telese accusato di sciacallaggio.

"Io trovo significativa la spaccatura nel sindacato, con la leader della Cisl che addirittura si esprime per l'astensione considerando il referendum lo strumento meno adeguato per incidere sulle questioni del lavoro che sono profondamente cambiate rispetto a 20 anni fa": Mara Carfagna lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 parlando dei referendum promossi dalla sinistra sul tema della sicurezza sul lavoro. A un certo punto, però, è esplosa la tensione con il giornalista Luca Telese. Al centro del dibattito, i tragici eventi di Brandizzo e l’uso politico delle vittime del lavoro. "Voi non fate le leggi, non cambiate i quorum", ha detto Telese, che poi ha citato le testimonianze dei familiari delle vittime. E la segretAria di Noi Moderati, visibilmente irritata, ha risposto: "Telese, sei simpatico ma fai il tribuno, fai i comizi". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, Carfagna contro Telese: "Sciacallo"

