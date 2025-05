Larcianese supera Fiesole ai rigori e accede alla finale play off di Promozione

Nella giornata di coppa, la Larcianese si è imposta sul Fiesole con un convincente 4-2 dopo i calci di rigore, dimostrando determinazione e abilità. Una partita intensa, caratterizzata da emozioni e colpi di scena, ha visto i padroni di casa superare gli avversari in un finale thrilling, suggellando una prestazione memorabile che rimarrà impressa nella storia del club. Un vero trionfo che premia gli sforzi di tutta la squadra.

Larcianese 4 Fiesole 2 (d.c.r.)Larcianese: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli (95’Tersigni), Vallesi, Salerno, Lo Russo (118’ Seghi), Sarti (102’ Romani), Ba (91’ Tersigni), Capetta (70’ Ferraro), Mori (71’ Ndiaye). All.: Cerasa.Fiesole: Mariotti, Barzini, Marchi (118’ Labardi), Martini, Meini, Nencioli, Roschi (54’Alfani), Olivieri (94’ Russo), Failli (86’ Liberati), Gigli, Rachidi. All.: Selvaggio.Arbitro: Mascelloni di Grosseto.Note: ammoniti: Vallesi, Ndiaye, Meini, Nencioli.Ai rigori: Vallesi (L) gol, Martini (F) gol, Marianelli (L) gol, Gigli (F) parato, Maarouf (L) fuori, Labardi (F) parato, Tersigni (L) gol, Rachidi (F) gol, Ferraro (L) gol.MONTELUPO – Si è spento ai calci di rigore il sogno del Fiesole di accedere allafinaleplay off di Promozione per le 2de squadre classificate. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Larcianese supera Fiesole ai rigori e accede alla finale play off di Promozione

