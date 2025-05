L' appello di Leone XIV ai potenti Pace giusta in Ucraina e a Gaza

Papa Leone XIV: “Mai più la guerra”, appello ai potenti del mondo dal Regina Coeli - Roma, 11 maggio 2025, Città del Vaticano – Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all’altare in prossimità della tomba di Pietro. Ha concelebrato con Sua Santità il Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, P. Alejandro Moral Anton. Al termine della Messa, il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii. 🔗Leggi su cdn.ilfaroonline.it

"Affido alla Regina della Pace questo accorato appello perché sia lei a presentarlo al Signore Gesù per ottenerci il miracolo della pace". Questo l'appello di papa Leone XIV al Regina Coeli, oggi in piazza San Pietro

Papa Leone XIV si rivolge ai potenti della Terra: “Mai più la guerra” - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli e ha ricordato “l’immane tragedia della Seconda della seconda guerra mondiale, terminata 80 anni fa, l’8 maggio”. Il pontefice ha quindi rivolto un accorato appello per la pace nel mondo: “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, mi rivolgo anche io ai grandi della Terra: Mai più la guerra“, le parole di Prevost. 🔗Leggi su lapresse.it

