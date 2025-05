L' anima poliedrica della Marche al Padiglione Italia di Osaka sede a inizio giugno dell' Expo 2025

...una celebrazione vibrante delle sue molteplici identità, riunendo cultura, tradizione e modernità. Al padiglione Italia di Osaka, le Marche si faranno ambasciatrici di un territorio che, ricco di storia e bellezze naturali, offre un'eccellenza unica nel panorama italiano e internazionale. Qui, il futuro si intreccia con il passato, creando opportunità straordinarie per la crescita sostenibile.

Dai paesaggi incantevoli alla ricchezza artistica, dal patrimonio enogastronomico all'eccellenza manifatturiera, le Marche si presentano al mondo "come esempio di quanto il passato e il presente possano fondersi per generare scenari di innovazione e benessere". La regione sarà protagonista in.

