l anconetana medea falcioni campionessa mondiale windsurf

Medea Falcioni, giovane talento anconetano del windsurf, ha trionfato ai campionati mondiali giovanili di Torbole, conquistando ben 11 prove su 13 nella categoria under 19. La competizione, che si è svolta sul suggestivo lago di Garda, ha visto la palermitana Francesca Salerno cimentarsi in un entusiasmante testa a testa con Medea, che si è imposta con determinazione nella disciplina iQFoil. Un successo che celebra il talento e la passione per lo sport.

