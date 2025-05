L’analisi di Puppo | Mai visto Musetti servire così Berrettini può farcela con Ruud dura per Paolini

Nell'ultima puntata di TennisMania, disponibile sul canale YouTube di OA Sport, si è discusso ampiamente del torneo di Roma. Dario Puppo, noto giornalista e telecronista di Eurosport, ha fornito interessanti spunti sugli eventi recenti e le prospettive future sulla terra rossa del Foro Italico. Tra i protagonisti, Lorenzo Musetti ha dimostrato una performance convincente, suscitando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Tanti temi trattati nell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sul torneo di Roma e Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha offerto vari spunti su quanto è accaduto e su quello che potrebbe verificarsi sulla terra rossa del Foro Italico.In prima battuta si è andati su Lorenzo Musetti. Il carrarino è stato molto convincente nell'ultima uscita contro lo statunitense Brandon Nakashima e Puppo ha sottolineato un aspetto in particolare: "Musetti ieri ha giocato al servizio come mai gli ho visto fare e lo si comprende anche dai pochi punti che ha concesso nei suoi turni. Del resto, in tutto il match ha offerto solo una palla break al suo avversario".Per questo, il tennista italiano potrebbe essere da corsa, ma attenzione a quello che sarà il prossimo avversario negli ottavi di finale: "In un primo momento si pensava che il percorso di Lorenzo fino ai quarti (potenziali) potesse essere alla sua portata, ma visto Medvedev contro Popyrin credo che non sarà semplice.

L’analisi di Puppo: “Non è peregrino che Sinner emuli Panatta. Musetti poco celebrato, Paolini ha esonerato Furlan” - Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso su quanto è accaduto e accadrà negli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania sul canale Youtube di OA Sport. Nelle vesti di conduttore, Puppo si è soffermato su Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha fatto il proprio ritorno in campo in occasione del torneo del Foro Italico, messa una pietra sopra la vicenda “Clostebol”. 🔗Leggi su oasport.it

Dario Puppo esalta Lorenzo Musetti: “Un animale da palcoscenico, top-5 sulla terra rossa” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista da direttore d’orchestra in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema principale, anzi sostanzialmente unico: la finale di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.Una nota statistica: “In 18 hanno fatto finale a Montecarlo e semifinale a Wimbledon. Sono già abbastanza. 🔗Leggi su oasport.it

L’analisi di Panatta: “Musetti non è solo talento. Alcaraz il più forte di tutti, ma Sinner…” - Il torneo di Montecarlo si è chiuso ieri col successo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è tornato a vincere un Masters1000 a distanza di più di un anno e sulla terra rossa ha un po’ ritrovato se stesso. Nella finale del Principato, l’iberico si è imposto in rimonta contro Lorenzo Musetti, condizionato da un problema al quadricipite della coscia destra già prima del match e non in grado di tenere il ritmo dell’iberico dopo aver vinto in maniera brillante il primo set sullo score di 6-3. 🔗Leggi su oasport.it

