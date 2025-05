?Lamine Yamal e i mi piace "interisti" del Real | "Ryan vi ha purgati ora mettete like"

Lamine Yamal non scorda gli applausi social dei calciatori del Real Madrid, dopo la vittoria dell'Inter sul Barcellona in semifinale. "Interisti, ora mettete mi piace!" scuote i tifosi, alimentando la rivalità tra le squadre. La giovane promessa catalana si schiera contro gli attestati di simpatia, ribadendo il suo amore per i colori blaugrana.

LamineYamal non ha dimenticato gli apprezzamenti social dei giocatori del Real Madrid dopo il successo dell`Inter sul suo Barcellona in semifinale. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗Leggi su calciomercato.com

Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e Raphinha gli pulisce la scarpa - Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e serve un assist a Raphinha dopo aver dribblato due avversari al limite dell'area: il numero 19 del Barcellona è magia pura.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Caressa entusiasta di Lamine Yamal: «Mai visto uno così a 17 anni… Anzi, solo uno!» Il paragone che non ti aspetti - Le parole di Fabio Caressa su Lamine Yamal, stella della Spagna e del Barcellona: «In 50 anni ho visto solo uno giocare così a 17 anni» Fabio Caressa nel corso del Club su Sky Sport ha parlato di Lamine Yamal, stella del Barcellona e prossimo avversario dell’Inter in Champions League, con toni a dir poco […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Yamal prodigio senza età. Inzaghi e Bastoni impressionati, non Thuram: «Due giocatori sono meglio di lui» - Yamal fa ammattire l’Inter dando ennesima prova di un talento anormale. Giocate magiche e oltre 100 tocchi. Quasi tutti impressionati Lamine Yamal è un fenomeno e in quanto tale non si ... 🔗calcionews24.com

Barcellona, Yamal: "Inter molto forte in difesa, Lautaro mi piace molto" - Lamine Yamal presente in conferenza stampa insieme all’allenatore Hans Flick alla vigilia della semifinale di UEFA Champions League contro l’Inter. Di seguito tutte le dichiarazioni raccolte ... 🔗informazione.it

I record di Lamine Yamal in Champions League e in nazionale - Campione affermato a soli 17 anni, Lamine Yamal è diventato il giocatore più ... "Io e Lamine siamo molto simili. Ci piace guardare i video di grandi calciatori e siamo giocatori 'di strada'. 🔗it.uefa.com