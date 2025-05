L’Alimentazione dei Borbone nel modello alimentare Dieta Mediterranea evento al Comunale

Martedì 13 maggio alle 17:30, nel foyer del Teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta, si terrà l'incontro “Le Radici della sostenibilità. L’Alimentazione dei Borbone nel modello alimentare Dieta Mediterranea”. Un evento che esplorerà le tradizioni culinarie borboniche e il loro legame con la sostenibilità, parte del programma “Comunalia”.

“Le Radici della sostenibilità. L’Alimentazione dei Borbone nel modelloalimentareDietaMediterranea”. Sarà questo il tema dell’incontro in programma martedì 13 maggio alle 17,30 nel foyer del Teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta.L’evento rientra nel programma di “Comunalia. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "L’Alimentazione dei Borbone nel modello alimentare Dieta Mediterranea", evento al Comunale

L’Alimentazione dei Borbone nel modello alimentare Dieta Mediterranea, evento al Comunale; Le Radici della Sostenibilità: a Caserta un viaggio tra alimentazione borbonica e Dieta Mediterranea; Vicino Salerno i pizzaioli che reinventano la pizza lavorando in simbiosi con un caseificio; ‘Le Radici della Sostenibilità, i Borbone e la Dieta Mediterranea. Tradizione alimentare e sostenibilità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le Radici della Sostenibilità, l’Alimentazione dei Borbone nel modello Dieta Mediterranea - “Le Radici della sostenibilità. L’Alimentazione dei Borbone nel modello alimentare Dieta Mediterranea”: è questo il titolo dell’appuntamento in programma domani, 13 maggio, alle 17:30 nel foyer del Te ... 🔗casertaweb.com

Piramide alimentare e alimentazione sana: cos'è e come funziona - La piramide alimentare è la sintetizzazione grafica di un modello alimentare corretto. Alla base ci sono gli alimenti da consumare frequentemente, mentre al vertice quelli da mangiare con moderazione. 🔗deabyday.tv

Alimentazione, nutrizionista Bernardi: "Seguire modello mediterraneo, è il più completo" - che si è tenuto a Roma. "Questo modello alimentare permette di avere una un’alimentazione completa dal punto di vista nutrizionale e di non avere carenze – prosegue l’esperta – come per ... 🔗msn.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Ripensa la Mensa": modello siciliano di alimentazione sostenibile premiato a Roma - Prestigioso riconoscimento nazionale per “Ripensa la mensa”. Al Summit 25 della mensa scolastica, svoltosi il 4 marzo scorso, presso la Sala del Consiglio Giorgio Fregosi di Palazzo Valentini (Roma), Foodinsider ha attribuito a Codici Sicilia Aps e all’Asp di Catania il Premio “Promotori di... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Addestrare un modello di Ia “costa” quanto alimentare 130 abitazioni in un anno, l’esperta: “Richiede energia, ma può anche aiutarci a usarla meglio” - “L’Intelligenza artificiale sta trasformando la società e l’economia, ma richiede anche infrastrutture energetiche e digitali all’altezza della sua crescita”.Addestrare un modello di Ia “costa” quanto alimentare 130 abitazioni in un anno, l’esperta: “Richiede energia, ma può anche aiutarci a usarla meglio” (CANVA FOTO) – Notizie.comCosì, in esclusiva per Notizie.com, Allegra De Filippo, ricercatrice e docente del Dipartimento di Informatica–Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, e socia dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA). 🔗Leggi su notizie.com