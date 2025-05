Laguna di Orbetello | via libera del Consiglio Regionale alle norme per la salvaguardia

Il Consiglio regionale della Toscana ha dato il via libera a nuove norme per la salvaguardia e la gestione della laguna di Orbetello. Approvata il 12 maggio 2025, la legge mira a coordinare le funzioni amministrative regionali e locali, tutelando così uno degli ecosistemi più preziosi della regione.

