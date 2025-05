Ladri rubano auto per disabili in uso a una dottoressa | ritrovata completamente sventrata a Cerignola

In breve da Zazoom:

L'auto rinvenuta dalle autorità nei pressi di Cerignola presenta segni evidenti di vandalismo. La sua condizione sarà valutata attentamente, mentre si spera che eventuali adattamenti abbiano contribuito a minimizzare i danni. Accanto all’auto è stata trovata una sedia a rotelle, ma rimane misteriosa la scomparsa di una borsa fondamentale. Indagini sono in corso per far luce sulla situazione e risalire ai responsabili.

"L'auto è stata ritrovata dalle autorità nella zona di Cerignola. Ahimè ci è stato detto che è stata sventrata. Capiremo presto la condizione complessiva confidando di fatto proprio sugli adattamenti che potrebbero aver limitato i danni (penso io). C’è anche la sedia a rotelle ma non la borsa da. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ladri rubano auto per disabili in uso a una dottoressa: ritrovata completamente sventrata a Cerignola

