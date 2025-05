Ladri d' auto in fuga sulla Statale 16 | inseguiti e arrestati due cerignolani si cerca un terzo complice

Si è concluso a Canne della Battaglia l'inseguimento che ha portato all'arresto di due giovani cerignolani, di 20 e 24 anni, noti alle forze dell'ordine. Il fermo è avvenuto dopo un'intensa fuga sulla Statale 16, in seguito al furto di un'auto a Noicattaro. I dettagli dell'operazione evidenziano l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità.

Si è concluso a Canne della Battaglia, tra Barletta e Canosa, l'inseguimento sullaStatale 16 che nella giornata di sabato 10 maggio ha portato all'arresto di due cerignolani di 20 e 24 anni, noti alle forze dell'ordine, accusati di aver partecipato al furto di un'auto avvenuto a Noicattaro. Una. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ladri d'auto in fuga sulla Statale 16: inseguiti e arrestati due cerignolani, si cerca un terzo complice

