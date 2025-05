L' addio al piccolo Francesco un dolore che unisce Barletta

L'addio al piccolo Francesco ha scosso profondamente la comunità di Barletta, unendola in un dolore condiviso. Durante l'omelia, don Cosimo Falconetti ha descritto il bambino come un'anima vivace e instancabile, ora in pace tra gli angeli. Le sue parole hanno toccato i cuori, creando un momento di intensa commozione e riflessione collettiva.

AGI - “Francesco correva, correva sempre – dicevano i genitori – con una forza inarrestabile, con una spinta alla vita che sembrava inesauribile. Ora corre nel Cielo, tra gli angeli, vive con Dio, nella luce eterna”. Con queste parole, pronunciate nell'omelia, don Cosimo Falconetti ha aperto i funerali del piccoloFrancesco, celebrati nel pomeriggio di lunedì nella chiesa della Santissima Trinità a Barletta. Il bambino, di appena quattro anni, è morto lo scorso 5 maggio in seguito a un tragico incidente in bici nel garage condominiale dell'abitazione familiare. Per il giorno delle esequie il sindaco Cosimo Cannito ha proclamato il lutto cittadino. Sulla piccola bara bianca sono stati deposti un orsacchiotto, le sue matite colorate e la sciarpa del Barletta Calcio, la squadra per cui faceva il tifo. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - L'addio al piccolo Francesco, un dolore che unisce Barletta

