L’ad di Unicredit | Tutti i governi vogliono un ruolo nelle fusioni tra imprese Lo farei diversamente

Di questi tempi Tutti i governivogliono mettere becco nellefusioni tra imprese, il cosiddetto M&A. La sintetizza così il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel: dalla Spagna all’Ungheria, passando per la Germania e l’Italia, dice, gli Stati vogliono avere un proprio spazio di osservazione e un ruolo in questo tipo di operazioni. “È una cosa che riguarda il settore delle fusioni e acquisizioni e in un certo senso è giustificata dal fatto che i governivogliono essere sicuri che queste operazioni vengano portate avanti in modo da sostenere l’economia e le famiglie – spiega il banchiere agli analisti in occasione della presentazione dei conti del trimestre della seconda banca italiana -. Su questo punto condivido assolutamente la posizione, magari possiamo avere opinioni diverse sull’implementazione, cioè sul modo in cui viene raggiunto l’obiettivo, io lo farei in un modo diverso ma. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it